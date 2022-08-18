Москва, , 21:31 — REGNUM У польских властей снова проявляется «синдром Варшавы»: «страна с разбега влетает в предвоенную ситуацию, когда она противопоставляла себя и Москве, и Берлину», написал 18 августа член Совфеда Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Алексей Пушков @Alexey_Pushkov/Twitter

Комментируя упрёки Польши в адрес Германии по поводу того, что Берлин не хочет всем гражданам России запретить выдачу шенгенских виз, российский сенатор оценил позицию польских властей как неспособность увидеть собственные ошибки.

Польша проявляет с одной стороны «открытую враждебность к России», а с другой — «неуемные претензии к Германии», и в итоге она оказывается в предвоенной ситуации, «когда она противопоставляла себя и Москве, и Берлину», отмечает политолог.

«Конечно, Германия сейчас другая. И ФРГ, и Польша входят в ЕС и НАТО, — пишет Пушков. — Но показателен синдром Варшавы, всё время наступающей на одни и те же грабли — в силу амбиций, несоразмерных объективной роли и весу Польши».

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