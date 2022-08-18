Лукка, Италия, 18 августа, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Два человека погибли и более 20 получили ранения и травмы вследствие урагана и шторма в итальянской Тоскане (Флоренция), передают 18 августа местные СМИ.

Nasa.gov Ураган

Спасательные службы получили несколько сотен запросов о помощи из разных районов провинции. Самый сильный удар стихии пришелся по Лукке.

Чаще всего жители сообщают об упавших деревьях и разрушениях крыш и кровли домов.