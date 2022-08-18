18 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Американский ремейк «Иронии судьбы» наделал шуму ещё до выхода в прокат. Российские пользователи выразили недовольство картиной, отметив низкий уровень её сходства с оригинальной работой.

Медведев Евгений, , 21:59 — REGNUM Совсем недавно в Сети был опубликован трейлер «Иронии судьбы», но не привычной для российского зрителя, а переснятой в США и носящей название About Fate. Ремейк советской картины моментально стал своеобразным магнитом для комментариев русскоязычных пользователей, которые зачастую носили негативный характер.

Цитата из к/ф About Fate. Реж. Марюс Вайсберг. 2020. США

От неодобрительных отзывов картину не сумел спасти ни звёздный каст во главе с Эммой Робертс и Томасом Манном, ни отличный от оригинала сюжет.

Цитата из к/ф About Fate. Реж. Марюс Вайсберг. 2020. США

Фильму режиссёра Марюса Вайсберга преждевременно предрекли провал в прокате, окрестив ленту «слабой попыткой воспроизведения культовой работы».

Многие пользователи отметили, что американская версия не обладает той атмосферой, которую имел оригинальный фильм.

«Нет здесь традиции и мужской дружбы, куда проник пьяный сыр-бор. Нет здесь ничего, что бы дало фильму регулярность просмотра, как «каждый год, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню», — заявил пользователь Лазарев Виталий.

«Ирония судьбы» — великий советский фильм, который ни один ремейк не переплюнет», — констатировал пользователь с ником «Игры с CrazyYura».

«Это не «Ирония судьбы», а обычный американский фильм», — заверил пользователь sk.

Цитата из к/ф About Fate. Реж. Марюс Вайсберг. 2020. США

Некоторые пользователи усомнились в сходстве фильмов Эльдара Рязанова и Марюса Вайсберга.

«Ничего общего, кроме как проснулся не в своей постели. Хоть бы в баню сходили, ради приличия», — поделился пользователь с ником Ksenkarions.

«По-моему, выглядит как типичная голливудская попса, ничего из оригинала не ощущается», — признался пользователь Августин Манешин.

Многие пользователи указали на «шаблонную» структуру снятой в США картины.

«Из самобытного фильма сделали очередную пустую дженерик комедию… Голливуд как обычно», — написал пользователь Bruce Wayne.

«Обычный фильмец, ничего выдающегося, видимо, нет», — отметил пользователь с ником «Свидетель пАтАнцевала».

«В трейлере весь фильм показали», — поделился пользователь Bars.

Однако нашлись и те, кто выразил желание посмотреть американскую «Иронию судьбы».

«Круто будет посмотреть американское прочтение «Иронии судьбы», — написал пользователь Tatiana Chernova.

Цитата из к/ф About Fate. Реж. Марюс Вайсберг. 2020. США

«Да ладно вам! Плагиат, плагиат… Весь русский кинофондпозор состоит из позора! <…> А тут думаешь, может у американцев чё получится», — констатировал пользователь Сергей Закаблуков.

Напомним, мировая премьера About Fate намечена на 9 сентября 2022 года. В России выход ленты состоится на день раньше — 8 сентября.

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