Медведев Евгений, 18 августа 2022, 21:59 — REGNUM Совсем недавно в Сети был опубликован трейлер «Иронии судьбы», но не привычной для российского зрителя, а переснятой в США и носящей название About Fate. Ремейк советской картины моментально стал своеобразным магнитом для комментариев русскоязычных пользователей, которые зачастую носили негативный характер.
От неодобрительных отзывов картину не сумел спасти ни звёздный каст во главе с Эммой Робертс и Томасом Манном, ни отличный от оригинала сюжет.
Фильму режиссёра Марюса Вайсберга преждевременно предрекли провал в прокате, окрестив ленту «слабой попыткой воспроизведения культовой работы».
Многие пользователи отметили, что американская версия не обладает той атмосферой, которую имел оригинальный фильм.
«Нет здесь традиции и мужской дружбы, куда проник пьяный сыр-бор. Нет здесь ничего, что бы дало фильму регулярность просмотра, как «каждый год, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню», — заявил пользователь Лазарев Виталий.
«Ирония судьбы» — великий советский фильм, который ни один ремейк не переплюнет», — констатировал пользователь с ником «Игры с CrazyYura».
«Это не «Ирония судьбы», а обычный американский фильм», — заверил пользователь sk.
Некоторые пользователи усомнились в сходстве фильмов Эльдара Рязанова и Марюса Вайсберга.
«Ничего общего, кроме как проснулся не в своей постели. Хоть бы в баню сходили, ради приличия», — поделился пользователь с ником Ksenkarions.
«По-моему, выглядит как типичная голливудская попса, ничего из оригинала не ощущается», — признался пользователь Августин Манешин.
Многие пользователи указали на «шаблонную» структуру снятой в США картины.
«Из самобытного фильма сделали очередную пустую дженерик комедию… Голливуд как обычно», — написал пользователь Bruce Wayne.
«Обычный фильмец, ничего выдающегося, видимо, нет», — отметил пользователь с ником «Свидетель пАтАнцевала».
«В трейлере весь фильм показали», — поделился пользователь Bars.
Однако нашлись и те, кто выразил желание посмотреть американскую «Иронию судьбы».
«Круто будет посмотреть американское прочтение «Иронии судьбы», — написал пользователь Tatiana Chernova.
«Да ладно вам! Плагиат, плагиат… Весь русский кинофондпозор состоит из позора! <…> А тут думаешь, может у американцев чё получится», — констатировал пользователь Сергей Закаблуков.
Напомним, мировая премьера About Fate намечена на 9 сентября 2022 года. В России выход ленты состоится на день раньше — 8 сентября.
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