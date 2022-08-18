Екатеринбург, 18 августа 2022, 21:09 — REGNUM На Урале ночью 19 августа местами возможны заморозки. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.
Как пишет Накануне. Ru, столбик термометра может опуститься до — 2 градусов. Штормовое предупреждение касается Свердловской, Курганской и Челябинской областей, а также Пермского края.
Как сообщало ИА REGNUM, также заморозки предрекали и на ночь 18 августа. Добавим, сейчас на Урале отмечаются в основном прохладные ночи. Днём воздух прогревается примерно до +20 градусов.