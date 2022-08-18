Екатеринбург, 18 августа, 2022, 21:09 — ИА Регнум. На Урале ночью 19 августа местами возможны заморозки. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

Как пишет Накануне. Ru, столбик термометра может опуститься до минус 2 градусов. Штормовое предупреждение касается Свердловской, Курганской и Челябинской областей, а также Пермского края.

Как сообщало ИА REGNUM, также заморозки предрекали и на ночь 18 августа. Добавим, сейчас на Урале отмечаются в основном прохладные ночи. Днём воздух прогревается примерно до +20 градусов.