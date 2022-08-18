София, 18 августа, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Военнослужащие 61-й механизированной бригады «Карлово» вооруженных сил Болгарии приступили к выполнению своих обязанностей в рамках международной миротворческой миссии Евросоюза «Алтея» в Боснии и Герцеговине. Об этом 18 августа сообщает болгарский информационный портал News. bg.

Армия Болгарии

Согласно официальной информации, болгарские военные будут осуществлять патрулирование национальных анклавов, а также участвовать в учениях сил быстрого реагирования и охранять стратегические объекты. Всего в акции задействовано 110 человек.

Миссия «Алтея» расположена на военной базе «Бутмир» в столице Боснии и Герцеговины. Ее предварительный мандат истекает 30 июня 2023 года.