Москва, , 21:05 — REGNUM Интернет-портал Стопкоронавирус. рф, который является официальным правительственным порталом по информированию населения о ситуации с коронавирусом, приостанавливает еженедельную публикацию данных об уровне коллективного иммунитета в РФ к COVID-19, так как появление новых вариантов вируса требует пересмотра модели расчетов. Соответствующее заявление было опубликовано на портале сегодня, 18 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что показатель «коллективного иммунитета» изначально был довольно спорным и многие ученые его отвергали, указывая, что ситуация с коронавирусом несколько сложнее, чем простые математические модели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под «коллективным иммунитетом» российские власти понимали формирование прослойки населения с иммунитетом к заболеванию, достаточной для того, чтобы дальнейшее распространение инфекции прекратилось. Достигать коллективного иммунитета предлагалось массовой вакцинацией.

Однако вскоре выяснилось, что вакцинация не уберегает от заражения коронавирусом и не препятсвует распространению патогена заражённым.