Стопкоронавирус.рф прекратил публиковать данные о «коллективном иммунитете»
Москва, 18 августа, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Интернет-портал Стопкоронавирус. рф, который является официальным правительственным порталом по информированию населения о ситуации с коронавирусом, приостанавливает еженедельную публикацию данных об уровне коллективного иммунитета в РФ к COVID-19, так как появление новых вариантов вируса требует пересмотра модели расчетов. Соответствующее заявление было опубликовано на портале сегодня, 18 августа.
Напомним, что показатель «коллективного иммунитета» изначально был довольно спорным, и многие ученые его отвергали, указывая, что ситуация с коронавирусом несколько сложнее, чем простые математические модели.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, под «коллективным иммунитетом» российские власти понимали формирование прослойки населения с иммунитетом к заболеванию, достаточной для того, чтобы дальнейшее распространение инфекции прекратилось. Достигать коллективного иммунитета предлагалось массовой вакцинацией.
Однако вскоре выяснилось, что вакцинация не уберегает от заражения коронавирусом и не препятствует распространению патогена заражённым.