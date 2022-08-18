Москва, 18 августа, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Интернет-портал Стопкоронавирус. рф, который является официальным правительственным порталом по информированию населения о ситуации с коронавирусом, приостанавливает еженедельную публикацию данных об уровне коллективного иммунитета в РФ к COVID-19, так как появление новых вариантов вируса требует пересмотра модели расчетов. Соответствующее заявление было опубликовано на портале сегодня, 18 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Напомним, что показатель «коллективного иммунитета» изначально был довольно спорным, и многие ученые его отвергали, указывая, что ситуация с коронавирусом несколько сложнее, чем простые математические модели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под «коллективным иммунитетом» российские власти понимали формирование прослойки населения с иммунитетом к заболеванию, достаточной для того, чтобы дальнейшее распространение инфекции прекратилось. Достигать коллективного иммунитета предлагалось массовой вакцинацией.

Однако вскоре выяснилось, что вакцинация не уберегает от заражения коронавирусом и не препятствует распространению патогена заражённым.