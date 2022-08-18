Куртамыш, Курганская область, , 21:04 — REGNUM В Куртамышском районе Курганской области был заложен первый камень в основание будущей мечети. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава муниципального образования Андрей Гвоздев.

Закладка мечети в Куртамыше Пресс-служба горадминистрации куртамыша

«Мечеть станет духовным центром, где будут обучать религии мира и добра исламу. Это знаковое событие для нашего округа — куртамышская земля является родной для более тысячи мусульман. Сегодня как никогда все мы должны показать нашу сплочённость, вне зависимости от возраста, социального статуса, национальности и вероисповедания», — отметил глава Куртамыша.

Отмечается, что мечеть расположится на улице Вишнёвая.