Саранск, , 21:03 — REGNUM Мордовия заключила соглашение о сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России. Подписи под документом поставили глава республики Артем Здунов и президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Соглашением предусмотрено проведение в республике спортивных мероприятий и подготовка спортивного резерва по компьютерному спорту, повышение уровня профессиональной подготовки спортсменов, развитие молодежных киберспортивных сообществ, а также формирование культуры здорового образа жизни среди киберспортсменов.

Смит отметил, что, осмотрев несколько спортивных площадок, был приятно удивлен наличием в республике шикарной спортивной инфраструктуры. По его словам, площадка «Саранск Арена» по всем критериям подходит для проведения соревнований различного уровня по компьютерному спорту.

Стороны договорились, что в IV квартале 2023 года в Саранске пройдет международный турнир «Открытые киберспортивные игры». Кроме того, планируется создать в регионе клубы по киберспорту, обсуждались образовательные программы на базе МГУ им. Н. П. Огарева, взаимодействие с Минпромом республики.

Читайте также: В Саранске планируют создать центр киберспорта

Как сообщало ИА REGNUM, республиканская федерация компьютерного спорта в Мордовии была создана еще в 2003 году. Федерация создавалась для развития в Мордовии компьютерного спорта и подготовке киберспортсменов к соревнованиям на базе компьютерной техники. Отмечалось, что стремительно развивающийся киберспорт — это та «спортивная дисциплина, где существуют равные возможности для всех».

Читайте также: Команда Modus Unity готовится к турниру по дисциплине Dota 2 в Саранске