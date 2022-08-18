18 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 21:49 — REGNUM Европейский бизнес, вероятно, смотрит на собственную родину, некогда благополучную, как на потерянный рай. Динамика цен на энергоресурсы показывает, что если у экономики Евросоюза и есть будущее, то очень мрачное. Недаром поставки российского газа, от которых в той же Германии ещё весной грозились отказаться, стали чуть ли не главным фактором качества жизни населения и работоспособности бизнеса.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Шольц потребовал у России срочно забрать у Германии турбины «Сименс» для «Северного потока». «Прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите её, возьмите её, вот она!». Позиция России остается неизменной, в условиях санкций поставки оборудования «Сименс» не соответствуют условиям контракта. По факту немцам издевательски предлагают разбираться с последствиями собственных санкций самостоятельно, и помогать Германии обходить её же собственные санкции против России Газпром не собирается», — напоминает о текущей ситуации с загрузкой газопровода «Северный поток» телеграм-канал «Сolonelcassad».

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отмечает автор поста, всё это происходит на фоне воплей капитанов крупного бизнеса Германии, которые требуют от властей страны решить вопрос с поставками газа на зиму.

«Германия газовый кризис зимой, конечно, переживет, но в случае с немецкой промышленностью выживут не только лишь все. Поэтому через своих лоббистов в бундестаге и через публичные призывы в прессе крупный немецкий капитал требует от Шольца решения проблемы. Отсюда и унизительные требования Шольца забирать немецкую турбину в обход немецких санкций. Другой вопрос, что РФ понимает все трудности Шольца и не спешит ему навстречу, наблюдая, как давление внутри Германии на Шольца и компанию нарастает», — написал ТГ-канал.

Странная это картина — видеть, как у тебя чуть ли не ползают в ногах, но при этом не просят о помощи, а требуют её. Особой пикантности всей этой ситуации добавляет тот факт, что энергетический кризис в Евросоюзе произошёл по вине антироссийских санкций.

«Россия одерживает победу на газовом и нефтяном рынках, что дает ей возможность справиться с эффектом санкций. По итогам июля добыча нефти в РФ практически полностью вернулась к показателям до 23 февраля 2022 года © Bloomberg», — сообщил телеграм-канал «ZERGULIO».

И как это бывает в любой войне, а Запад не раз подчеркивал, что ведет именно «экономическую войну» против России, победа одной стороны означает поражение другой.

«Если цены на газ в Европе удвоятся осенью, то более 300 тысяч немцев лишатся работы, а ВВП Германии потеряет 70 млрд евро, предупреждают эксперты Института германской экономики», — сообщил телеграм-канал «Банкста».

Немногим лучше обстоят дела и в других странах «цивилизованного мира», в том числе не входящих в Евросоюз. Например, Великобритания также готовится к санкционной зиме — в январе 2023 года там на четыре дня могут отключить газ на фоне сокращения поставок из РФ.

«На фоне тотальной энергоэкономии сегодня в ЕС обсуждают седьмой пакет антироссийских санкций. Движение по данному вектору погрузит Европу в самый тяжелый финансовый кризис за всю историю существования блока. И проблема европейцев «как перезимовать» скоро сменится на «как выжить», — сделал мрачный прогноз телеграм-канал «Владимир Гутенев».

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Волею народных избранников практически во всех странах Старого Света разрушительная внешняя политика оказалась важнее созидательной внутренней. И важнее, чем национальная экономика. И простых жителей из-за этого можно только пожалеть, отмечает телеграм-канал «БайБайден».

«Так, в Нидерландах цены на продукты в сравнении с сентябрём прошлого года выросли на 18,5%. При этом зарплаты и пенсии остались прежними. А ассортимент товаров народного потребления поубавился. Но это ещё не самое страшное. Если в 2021-м годовой контракт на поставки газа и электричества в домохозяйство стоил 2308 евро, то по данным на 1 августа — уже 6466 евро. Иными словами, расходы и так выросли. А тут ещё и еда стала намного дороже», — отметил автор поста.

При этом ТГ-канал отмечает, что Венгрия, руководство которой лидеры других стран Евросоюза постепенно начинают ненавидеть и заказывают травлю премьера Виктора Орбана в местных СМИ, мёрзнуть, скорее всего, не будет, и электричество населению там отключать не станут.

«Остальные страны ЕС, возможно, тоже хотели бы действовать так же. Но за время антироссийского экстремизма они взяли на себя уже столько обязательств, в том числе перед США, что пути назад к энергетической независимости нет», — подытожил «БайБайден».

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