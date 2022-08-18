Москва, , 20:59 — REGNUM Превышения вредных веществ в воздухе после жалоб на смог и гарь в Москве не выявлено. Такое заявление распространила сегодня, 18 августа, пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Рязанскую область охватили масштабные лесные пожары — трансляция»

Напомним, что в Рязанской области бушуют сильные лесные пожары, масштабы которых местные власти зачем-то скрывали от федерального центра. Когда ветер переменился и дым от пожаров достиг Москвы — проблема стала достоянием широкой общественности. Генпрокуратура даже инициировала проверку в Рязанской области по ситуации с пожарами.

Многие москвичи жаловались на гарь и смог в городе. Столичный Роспотребнадзор сегодня провел внеочередной отбор проб атмосферного воздуха во всех административных округах столицы на 56 маршрутных постах мониторинга воздуха для исследований на содержание веществ.

«Превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено, — заявили в московском Роспотребнадзоре.