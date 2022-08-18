Женева, Швейцария, , 20:58 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 890 907 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2329 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 18 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже590 659 276 носителей вируса, подтверждено 6 440 163 случая смерти от заболевания.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 767 614 выявленных инфицированных и 2085 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.