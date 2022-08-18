Оттава, , 20:57 — REGNUM Игра The Chant от канадского разработчика Brass Token выйдет 3 ноября 2022 года. Информация об этом появилась 18 августа на странице проекта в Twitter.

Ужас Vsluh.net

Проект выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. Он расскажет о ритуале, который открывает портал во Мрак — психоделическое пространство ужасов, которое питается негативной энергией.

Напомним, что The Chant — это однопользовательская игра от третьего лица в жанре ужасов. Игроку предстоит отправиться на семинар по духовному росту на идиллические острова, но там он столкнется с сектантами и жуткими монстрами, вырвавшимися из Мрака.

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