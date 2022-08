Вашингтон, , 20:55 — REGNUM За неделю с релиза игры Cult of the Lamb от американского издателя Devolver Digital, в нее сыграло более 1 млн игроков. Заявление об этом появилось 18 августа на странице проекта в Twitter.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Разработчик Massive Monster поблагодарил всех игроков, а также заявил, что это только начало для Cult of the Lamb. Проект вышел 11 августа 2022 года на PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Напомним, что Cult of the Lamb — это однопользовательская приключенческая игра. Игроку предстоит взять на себя управление ягненком, спасенным от гибели жутким незнакомцем, чтобы создать собственный культ.

