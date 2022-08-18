Вашингтон, 18 августа, 2022, 20:55 — ИА Регнум. За неделю с релиза игры Cult of the Lamb от американского издателя Devolver Digital в неё сыграло более 1 млн игроков. Заявление об этом появилось 18 августа на странице проекта в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчик Massive Monster поблагодарил всех игроков, а также заявил, что это только начало для Cult of the Lamb. Проект вышел 11 августа 2022 года на PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Напомним, что Cult of the Lamb — это однопользовательская приключенческая игра. Игроку предстоит взять на себя управление ягненком, спасенным от гибели жутким незнакомцем, чтобы создать собственный культ.