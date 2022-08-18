Екатеринбург, , 20:54 — REGNUM Вдова бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова всё же выплатит государству более 19 млн рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее в ходе расследования следователи установили его причастность к получению взятки и злоупотреблению должностными полномочиями. Размер взяток превысил 19 млн. Однако перед судом Миронов не предстал, так как в 2019 году покончил с собой.

Уральская транспортная прокуратура решила взыскать сумму взятки с наследницы. Но Останкинский райсуд Москвы отказался удовлетворить иск, так как приговор не был вынесен.

Правда, затем Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции признали правоту прокуратуры. Решение вступило в силу.