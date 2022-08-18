Париж, , 20:53 — REGNUM Французская компания Focus Entertainment опубликовала геймплейный ролик ранее анонсированной игры A Plague Tale: Requiem. Видео появилась 18 августа на странице проекта в Twitter.

В новом ролике студия показала локации игры и главных героев. Также на видео можно увидеть элементы сражения: разработчик показал стрельбу из арбалета и механику нападения из тени.

A Plague Tale: Requiem Скриншот трейлера игры

Напомним, что A Plague Tale: Requiem — это игра в жанре стелс-приключения. Сюжет проекта будет разворачиваться через несколько месяцев после окончания первой части, A Plague Tale: Innocence. Игроку предстоит взять на себя управление девушкой по имени Амиция, чтобы спасти себя и младшего брата от инквизиции.

Читайте ранее в этом сюжете: В игре Black Desert стартовал новый сезон