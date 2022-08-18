Судак, Крым, 18 августа, 2022, 20:51 — ИА Регнум. В четверг, 18 августа на фестивале «Таврида. АРТ» участники конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — организовали хороводный рейв «Россия танцующая»: две тысячи форумчан объединились в огромный «Узорный хоровод». Массовый, зрелищный, национальный танец стал творческой кульминацией арт-шествия фестиваля.

АНО «Россия — страна возможностей» Узорный хоровод Мастеров гостеприимства

«Мастера гостеприимства» — конкурс для талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства, которые реализуют в регионах России лучшие туристические практики, развивают территории и внутренний туризм, сохраняют историко-культурное наследие страны. В этом году на Тавриде Мастера решили познакомить участников фестиваля с уникальным хореографическим феноменом — знаменитым грайворонским хороводом и через танец объединить людей совершенно разных интересов, профессий, возрастов из всех регионов страны», — отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов .

Родина «Узорного хоровода» — город Грайворон Белгородской области. На Грайворонской земле сохранилась самобытная культура с узорным хороводом, который не раз признавался одним из лучших туристических событий России, а также первым по массовости и узорности попал в Книгу рекордов планеты.

Ведущей хороводного рейва на фестивале «Таврида. АРТ» стала полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей», Заслуженный работник культуры России Екатерина Алиханова, которая со своей командой сохраняет на Белгородчине и популяризирует по всей стране хороводные традиции.

«Я рада, что благодаря конкуру «Мастера гостеприимства» и президентской платформе «Россия — страна возможностей» про узорные грайворонские хороводы узнало ещё больше людей, — рассказала журналистам Екатерина Алиханова , — Издревле хоровод был универсальной культурной формой единения, понятной всем народам мира. Через хоровод налаживание гармонии человека увеличивается в несколько раз, поднимается настроение, укрепляется эмоциональное, физическое состояние и иммунитет. Наши узорные хороводы, которые мы сохранили и продвигаем на Грайворонской земле, стали пятикратным рекордсменом планеты. На фестивале «Таврида. АРТ» вместе с Мастерами нам удалось приобщить к оживлению культурного хороводного наследия и объединить в одном танце более полутора тысяч человек. Получилось ярко, динамично и очень круто!».

Возрождение хороводных традиций объединяет в людей в стремлении сохранить национальную самобытность и идентичность народа.

«Так здорово, что русские народные традиции в современной жизни находят новую жизнь. Такой традицией стал хоровод на фестивале «Таврида. АРТ». В год культурного наследия народов России участники, взявшись за руки в хороводе, создали невероятную атмосферу, передавая любовь к истории и культуре своей Родины», — отметила финалист конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Галина Попова .

На хороводном рейве две тысячи участников фестиваля «Таврида. АРТ» в фигурном хороводе водили «кривые танки» — непрямолинейный, гнутый, лучковый хоровод. В хороводном шествии без предварительной подготовки с помощью Мастеров-проводников выстраивали хороводные «карусельные», «капустные», «линейные» и другие узоры.