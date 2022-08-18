Судак, Крым, 18 августа, 2022, 20:51 — ИА Регнум. В четверг, 18 августа на фестивале «Таврида. АРТ» участники конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — организовали хороводный рейв «Россия танцующая»: две тысячи форумчан объединились в огромный «Узорный хоровод». Массовый, зрелищный, национальный танец стал творческой кульминацией арт-шествия фестиваля.
АНО «Россия — страна возможностей»
Узорный хоровод Мастеров гостеприимства
«Мастера гостеприимства» — конкурс для талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства, которые реализуют в регионах России лучшие туристические практики, развивают территории и внутренний туризм, сохраняют историко-культурное наследие страны. В этом году на Тавриде Мастера решили познакомить участников фестиваля с уникальным хореографическим феноменом — знаменитым грайворонским хороводом и через танец объединить людей совершенно разных интересов, профессий, возрастов из всех регионов страны», — отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.
Родина «Узорного хоровода» — город Грайворон Белгородской области. На Грайворонской земле сохранилась самобытная культура с узорным хороводом, который не раз признавался одним из лучших туристических событий России, а также первым по массовости и узорности попал в Книгу рекордов планеты.
Ведущей хороводного рейва на фестивале «Таврида. АРТ» стала полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей», Заслуженный работник культуры России Екатерина Алиханова, которая со своей командой сохраняет на Белгородчине и популяризирует по всей стране хороводные традиции.
«Я рада, что благодаря конкуру «Мастера гостеприимства» и президентской платформе «Россия — страна возможностей» про узорные грайворонские хороводы узнало ещё больше людей, — рассказала журналистам Екатерина Алиханова, — Издревле хоровод был универсальной культурной формой единения, понятной всем народам мира. Через хоровод налаживание гармонии человека увеличивается в несколько раз, поднимается настроение, укрепляется эмоциональное, физическое состояние и иммунитет. Наши узорные хороводы, которые мы сохранили и продвигаем на Грайворонской земле, стали пятикратным рекордсменом планеты. На фестивале «Таврида. АРТ» вместе с Мастерами нам удалось приобщить к оживлению культурного хороводного наследия и объединить в одном танце более полутора тысяч человек. Получилось ярко, динамично и очень круто!».
Возрождение хороводных традиций объединяет в людей в стремлении сохранить национальную самобытность и идентичность народа.
«Так здорово, что русские народные традиции в современной жизни находят новую жизнь. Такой традицией стал хоровод на фестивале «Таврида. АРТ». В год культурного наследия народов России участники, взявшись за руки в хороводе, создали невероятную атмосферу, передавая любовь к истории и культуре своей Родины», — отметила финалист конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Галина Попова.
На хороводном рейве две тысячи участников фестиваля «Таврида. АРТ» в фигурном хороводе водили «кривые танки» — непрямолинейный, гнутый, лучковый хоровод. В хороводном шествии без предварительной подготовки с помощью Мастеров-проводников выстраивали хороводные «карусельные», «капустные», «линейные» и другие узоры.
«Счастье есть! Благодаря проекту «Мастера гостеприимства» платформы «Россия — страна возможностей» стала участником самого летнего, творческого и молодёжного фестиваля нашей страны. Пять насыщенных дней на берегу Чёрного моря, наполненных атмосферой дружбы, добра и искусства. Мастера объединяют! За время фестиваля я познакомилась с интересными и талантливыми ребятами, появились идеи для создания совместных проектов, приглашения к путешествию, открытию новых мест силы. В завершающий день фестиваля команда Мастеров объединила участников костюмированного Арт-шествия в хороводный рейв! Испытали незабываемые эмоции! Это было круто! Всем Таврида!», — сказала посол гостеприимства Московской области Ирина Зунтова.