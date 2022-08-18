Токио, , 20:51 — REGNUM Аниме «Ванпанчмен» от японской студии Madhouse получит третий сезон. Анонс состоялся 18 августа на официальном сайте проекта.

Сайтама Цитата из аниме «Ванпанчмен». реж. Нацумэ Синго. 2015. Япония

Студия опубликовала постер к новому сезону от художника Тикаси Кубота. Точную дату выхода и подробности нового сезона Madhouse не огласила.

Напомним, что аниме «Ванпанчмен» (One Punch-Man) — это адаптация одноименной манги, которая публикуется с 2009 года. Ее авторами являются Юсукэ Мурата и мангака под псевдонимом One.

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