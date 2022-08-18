Токио, 18 августа 2022, 20:51 — REGNUM Аниме «Ванпанчмен» от японской студии Madhouse получит третий сезон. Анонс состоялся 18 августа на официальном сайте проекта.
Студия опубликовала постер к новому сезону от художника Тикаси Кубота. Точную дату выхода и подробности нового сезона Madhouse не огласила.
Напомним, что аниме «Ванпанчмен» (One Punch-Man) — это адаптация одноименной манги, которая публикуется с 2009 года. Ее авторами являются Юсукэ Мурата и мангака под псевдонимом One.
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