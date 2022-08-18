Токио, 18 августа, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Аниме «Ванпанчмен» от японской студии Madhouse получит третий сезон. Анонс состоялся 18 августа на официальном сайте проекта.

Цитата из аниме «Ванпанчмен». реж. Нацумэ Синго. 2015. Япония Сайтама

Студия опубликовала постер к новому сезону от художника Тикаси Кубота. Точную дату выхода и подробности нового сезона Madhouse не огласила.

Напомним, что аниме «Ванпанчмен» (One Punch-Man) — это адаптация одноименной манги, которая публикуется с 2009 года. Ее авторами являются Юсукэ Мурата и мангака под псевдонимом One.