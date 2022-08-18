Донецк, , 20:48 — REGNUM 24 августа киевская армия намерена осуществить кровавую провокацию с применением РСЗО «Himars» и ствольной артиллерии с массированными обстрелами жилых кварталов городов ДНР и ЛНР, сообщил 18 августа в своем телеграм-канале (со ссылкой на источники в силовых структурах) военкор Андрей Руденко.

HIMARS Defense. gov

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24 августа — день независимости Украины.

Ранее в Народной милиции Донецкой республики сообщили, что 18 августа киевская армия выпустила по ДНР более 250 боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов. Один мирный житель погиб, пятеро получили ранения.