Львов, Украина, , 20:52 — REGNUM Только если Россия прекратит спецоперацию по денацификации Украины и оставит уже освобождённые от украинских боевиков территории, Киев согласится на переговоры

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает 18 августа Anadolu, об этом по итогам встречи во Львове на высшем уровне с Турцией и ООН заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Заявив, что сначала российские военные должны «покинуть оккупированные территории», глава Украины сказал, что тогда Киев согласится «начать мирные переговоры».

Стоит отметить, что вопрос о переговорах постоянно звучит со стороны Киева, а у Москвы в ходе спецоперации стоят иные задачи.

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