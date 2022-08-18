Львов, Украина, 18 августа 2022, 20:52 — REGNUM Только если Россия прекратит спецоперацию по денацификации Украины и оставит уже освобождённые от украинских боевиков территории, Киев согласится на переговоры
Как сообщает 18 августа Anadolu, об этом по итогам встречи во Львове на высшем уровне с Турцией и ООН заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Заявив, что сначала российские военные должны «покинуть оккупированные территории», глава Украины сказал, что тогда Киев согласится «начать мирные переговоры».
Стоит отметить, что вопрос о переговорах постоянно звучит со стороны Киева, а у Москвы в ходе спецоперации стоят иные задачи.
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