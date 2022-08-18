Львов, Украина, 18 августа, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Только если Россия прекратит спецоперацию по денацификации Украины и оставит уже освобождённые от украинских боевиков территории, Киев согласится на переговоры

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как сообщает 18 августа Anadolu, об этом по итогам встречи во Львове на высшем уровне с Турцией и ООН заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Заявив, что сначала российские военные должны «покинуть оккупированные территории», глава Украины сказал, что тогда Киев согласится «начать мирные переговоры».

Стоит отметить, что вопрос о переговорах постоянно звучит со стороны Киева, а у Москвы в ходе спецоперации стоят иные задачи.