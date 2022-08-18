Валуйский район, Белгородская область, 18 августа, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Жителей двух сёл вывозят на безопасное расстояние из-за пожара на складе с боеприпасами в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом вечером 18 августа в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

61.mchs.gov.ru Пожар

Пожар произошёл в районе села Тимоново. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается.

«Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние», — уточнил губернатор.

По данным главы региона, пострадавших и жертв нет.