Рига, , 20:45 — REGNUM Комиссия парламента Латвии по образованию, науке и культуре одобрила в четверг, 18 августа, закон о реформе школьного образования нацменьшинств во втором чтении. Об этом сообщило латвийское издание bb.lv.

Утверждены поправки в закон об образовании и о всеобщем образовании, которые призваны в кратчайшие сроки покончить с остатками образования на языках нацменьшинств. Уже в сентябре 2022 года эти поправки будут окончательно приняты парламентом, сообщило издание.

Все попытки оппозиции в течении последних четырех дней отстоять возможность хотя бы частичного обучения на языках нацменьшинств были пресечены правящим большинством. В том числе депутаты отклонили и предложения, касающиеся частных учебных заведений.

Чтобы хоть как-то соблюсти международные обязательства по вопросу образования нацменьшинств на их языках, в законопроекте есть нормы, позволяющие детям-представителям нацменьшинств за счет государства и самоуправлений изучать свой язык и культуру. Но не в обязательной учебной программе, а в рамках образования по интересам.

Как отмечает издание, правящие националистические партии Латвии торопятся принять программу по окончательной латышизации образования нацменьшинств страны еще до парламентских выборов. Выборы должны пройти в начале октября 2022 года.