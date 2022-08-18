Валуйки, Белгородская область, 18 августа, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области, сообщил вечером 18 августа в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет», — написал Гладков.

Он уточнил, что глава округа организует эвакуация жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. Причина пожара выясняется, на месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гладков сообщил о множестве мин «лепесток», обнаруженных в Шебекинском городском округе после обстрелов.