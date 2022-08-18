Таллин, , 20:41 — REGNUM В Эстонии зафиксировали заметное снижение интереса к программе электронного резидентства со стороны иностранцев, сообщило порталу новостей гостелерадиовещания страны ERR руководство программы

В течение первых шести месяцев 2022 года количество иностранцев, ставших электронными резидентами, снизилось на 12%, а число открытых ими фирм уменьшилось на 4% по сравнению с первым полугодием 2021 года,.

«Мы имеем дело со спадом, на который существенно повлияла приостановка выдачи э-резидентства гражданам России и Белоруссии», — уточнил генеральный директор Лаури Хаав.

С момента запуска программы э-резидентства в 2014 году примерно 94 000 э-резидентов создали более 22 000 новых предприятий в Эстонии. Программа позволяет пользоваться государственными электронными услугами, включая открытие бизнеса, уплату налогов, не имея вида на жительство или права проживания в Эстонии.

В период с декабря 2014 года электронное гражданство и удостоверение личности э-резидента Эстонии было выдано 6 022 гражданам России и 1 611 гражданам Белоруссии. Теперь из них остались действительными удостоверения личности э-резидента у 4 421 гражданина России и у 902 белорусских граждан.