Владимир, 18 августа, 2022, 20:40 — ИА Регнум. В Анопинском сельском поселении Гусь-Хрустального района Владимирской области 18 августа введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Режим чрезвычайной ситуации введён из-за горения торфяников. К тушению пожаров в районе подключились спасатели из Москвы и Подмосковья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, торф горит в районе населённого пункта Панфилово в Гусь-Хрустальном районе на территории частного предприятия по производству минеральных удобрений «Фаско+». Площадь очага по состоянию на 18 августа составляла четыре гектара, площадь активного горения — два гектара.