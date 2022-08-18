Ханты-Мансийск, 18 августа, 2022, 20:39 — ИА Регнум. В Югре 18 августа принято решение о снятии режима ЧС в лесах. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по ХМАО Роман Артамонов.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

«С учётом прогнозируемой обстановки по температурному режиму на территории субъекта остается особый противопожарный режим, который подразумевает запрет посещения лесов», — уточнил Роман Артамонов.

Тем не менее, по данным МЧС, на 6:00 (4:00 мск) 18 августа в Югре было зафиксировано восемь лесных пожаров в Советском, Берёзовском и Ханты-Мансийском районах. А по данным регионального департамента недропользования и природных ресурсов в 12:00 (10:00) 18 августа «на территории автономного округа действующих природных пожаров нет».

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 339 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 330 015,38 га.