Пловдив, Болгария, , 22:25 — REGNUM Власти города Кричим Пловдивской области на юге Болгарии запретили все публичные мероприятия, включая свадьбы, дни рождения и поминки. Об этом 18 августа сообщает софийская газета «Факты».

Корзухин Алексей. Поминки на кладбище. 1865

Согласно официальной информации, нововведение связано с необходимостью «защитить местное население от излишнего шума».

«Зачастую подобные мероприятия заканчиваются громкими песнями, массовыми драками и даже стрельбой в воздух, — отмечено в заявлении муниципалитета. — Это является прямым нарушением городского законодательства».

По словам мэра Кричима Атанаса Калчева, в ближайшее время к соблюдению выполнения нового правила будут привлечены подразделения полиции области.

Европейские эксперты подвергли нововведение критике, назвав его «нарушением прав и свобод человека».

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