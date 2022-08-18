Львов, Украина, , 20:34 — REGNUM Антониу Гутерриш войдет в историю как один из самых никчемных генсеков ООН, который не смог решить ни одного важного вопроса, отметили 18 августа эксперты телеграм-канала «Милитарист».

Антонио Гутерриш на пресс-конференции в Могадишо Un.org

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18 августа Гутерриш посетил Львов и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждался конфликт на Украине, ситуация вокруг Запорожской АЭС и тема вывоза украинского зерна.

Вполне возможно, что Гутерриш станет «могильщиком организации», допускают авторы.

«По словам Зеленского, они с Гуттеришем обсудили вопросы «незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков». ООН обязана обеспечить сохранность Запорожской АЭС, ее демилитаризацию (?) и полное освобождение от российских войск (??) Генсек ООН явно берет на себя невыполнимые задачи», — отметили эксперты.