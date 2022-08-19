Москва, , 10:08 — REGNUM «Российские космические системы» (РКС) на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представили комплексные решения на основе услуг спутниковой навигации и дистанционного зондирования Земли для развития беспрепятственного судоходства по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщает пресс-служба РКС.

Северный морской путь Sovcomflot.ru

«В основе решения — устанавливаемый на морское судно помехозащищенный навигационный модуль разработки «Российских космических систем». Это изделие размером с компакт-диск и толщиной два сантиметра оснащено восемью плоскими антеннами, каждая из которых размером с двухрублевую монету. Главная задача такого модуля — определять местоположение пользователя в пространстве вплоть до метра даже в условиях воздействия помех, мощность которых превышает мощность слабых спутниковых навигационных сигналов», — указано в сообщении.

Эксперимент по использованию системы коррекции координат расположения абонента РКС провела в этом году в северных приполярных областях. По итогам исследования оказалось, что система позволяет значительно повысить эффективность навигационных услуг ГЛОНАСС в высоких широтах, а навигационное обеспечение становится более достоверным в самых сложных для плавания регионах Земли.

Внедрение и развитие этой технологии даст новые возможности навигации и позиционирования судов для плавания по Севморпути.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года, в который входит более 150 мероприятий. Они структурированы в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства, а также управление и развитие судоходства.

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Как сообщало ИА REGNUM, Северный морской путь даёт новые возможности для развития России и станет глобальным транспортным коридором между Европой и Азией, заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

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