Вологда, 18 августа, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Массовая гибель рыбы на реке Лоста в Вологодской области, зафиксированная в начале августа, произошла из-за жаркой погоды. Об этом в соцсетях сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

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«Как и предполагали, причина — высокая температура воды и очень низкие концентрации растворенного в воде кислорода. Усугубило ситуацию, как пишут специалисты в заключении: «Цветение» водоема, вызванное резким увеличением численности отдельных групп водорослей, ливневые осадки накануне замора», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге установлен рекорд максимальной температуры воздуха.