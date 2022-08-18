Судак, Крым, , 20:31 — REGNUM Три праздничные платформы и более 1500 человек в национальных костюмах и культовых образах стали участниками театрализованного арт-шествия на фестивале «Таврида. АРТ». Карнавальное движение прошло по семи знаковым локациям «Тавриды» и продемонстрировало главные культурные ценности многонациональной России.

Фестиваль Таврида.АРТ Пресс-служба фестиваля «Таврида. АРТ»

Тема театрализованного арт-шествия в этом году — «Мы вместе». Мероприятие объединило различные народности и поколения, представителей разных сфер, интересов и возрастов — участников из 85 регионов России, зрителей фестиваля, резидентов «Тавриды», артистов уличных театров, военных строителей, учителей, экспертов и представителей платформы «Россия — страна возможностей», проекта «Большая перемена», VK и других партнерских организаций.

Режиссером арт-шествия выступил Алексей Франдетти — главный режиссер театра «Ленком» и многократный обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска». Арт-шествие стало превью масштабного проекта «Голоса большой страны», который Алексей готовит совместно с Москонцертом, его показ состоится этой осенью в Москве.

«Это абсолютно опьяняющее чувство, когда видишь, как твой замысел вдруг претворяется в жизнь в таких человеческих масштабах. И замечательно, что «Таврида. АРТ» дает такую возможность! Для меня опыт работы с таким размахом был, пожалуй, впервые. Я, как и многие участники, и вообще люди, которые так или иначе приезжают на «Тавриду», открыл в себе что-то новое, а это, пожалуй, самое ценное в профессии. Те эмоции и то счастье, которое испытал я и участники, конечно же, дорогого стоит», — рассказал Алексей Франдетти.

Арт-шествие началось с театрализованного представления истории Руси, ее традиций и славянской культуры, а также их переосмысления человеком из ХХI века. В образе Руси-матушки предстала Татьяна Качурина (MATANYA) — резидент «Тавриды» и участница шоу «Голос». Молодая артистка работает на стыке эклектичных жанров, мелодии которых вдохновлены фольклорной музыкой.

«На арт-шествии я исполнила песню «Маг» — с ней я уже участвовала в проекте «Песни» на ТНТ. Это народная песня-карагод Белгородской области в синтезе с такими жанрами, как витч-хаус и дарк-электроник. Отличительная черта моего проекта, что я использую русские кокошники и модернизирую их, создавая на примере русского народного головного убора какие-то свои новые трактовки кокошников современности. Мне нравится здесь — на Тавриде — и вся эта потрясающая и бешеная атмосфера. У меня почетная миссия изобразить матушку-Русь. Я, конечно же, поделилась своей энергией и, надеюсь, зарядила всех зрителей подлинной русской энергетикой», — рассказала MATANYA.

В представлении приняли участие барабанщики и исполнители народных танцев.

Один из перформансов арт-шествия посвятили смене времен года, ведь Россия — страна, где существуют четыре ярко выраженных сезона, и в зависимости от погоды у каждого региона и национальности возникают свои традиции и образ жизни. Место действия выбрано неслучайно — арт-объект «Время», который является напоминанием о быстротечности времени. Рядом с ним появились четыре ростовые куклы, представляющие зиму, весну, лето и осень.

Зрители арт-шествия также увидели ленточную карусель — символ единения многонационального народа. По задумке организаторов, она показывает, насколько связаны и едины жители разных уголков нашей большой страны: от Дербента до Красноярска, от Балтийска до Чукотки, от Эльбруса до Каспийского моря. Рядом с арт-объектом «Ассоль» развернулось танцевальное представление о роли русской женщины: деятельной, мудрой, смелой и беззащитной, сильной и слабой. Объединение классических музыкантов и этнических исполнителей показало, как разнообразно культурное наследие наших народов и какие новые звучания рождаются при тесном взаимодействии культур.

Одним из ключевых смыслов арт-шествия стал русский язык, воплощающий в себе историю народа, путь цивилизации и культуры. Участники карнавального движения услышали отрывки из произведений известных писателей, прославивших Россию: Александра Пушкина, Льва Толстого и Антона Чехова.

Зрелищным финалом театрализованного представления стал масштабный хоровод, который в славянской культуре является неотъемлемой частью любого праздника. Он развернулся в самом центре фестивальной площадки. Участники шествия взялись за руки и продемонстрировали единение, а также желание объединять разные взгляды и культуры на территории «Таврида. АРТ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Таврида. АРТ» в четвертый раз проходит в Крыму. Он является одним из ключевых проектов арт-кластера «Таврида» — платформы возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, культуры и искусства. Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер. Кроме фестиваля он объединяет образовательные заезды, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, строящийся Университет креативных индустрий и другие проекты.

«Таврида. АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).