Шебекинский район, Белгородская область, 18 августа, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Киевская армия использует террористические методы, а договориться с террористами невозможно, отметил 18 августа в своем телеграм-канале музыкант, волонтер Петр Лундстрем.

️Представительство ДНР в СЦКК ПМФ-1 «Лепесток»

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ дистанционно заминировали Шебекинский район области «лепестками». Пострадал как минимум один ребенок.

«Я уверен, что осознание того, что Украина — государство-террорист, есть не только у тех, кому про это рассказывают с телеэкранов, но и у высшего руководства страны и силового блока», — добавил Лундстрем.