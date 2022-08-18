Екатеринбург, 18 августа, 2022, 20:21 — ИА Регнум. 33-летняя жительница Екатеринбурга попалась на обмане нескольких человек. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД

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Гражданка представлялась целительницей и предлагала приобрести «магические» свечи в качестве оккультного аксессуара. Также она организовывала якобы магические ритуалы.

Одна из горожанок отдала лжецелительнице порядка 300 тыс. рублей, надеясь решить проблемы со здоровьем супруга. Также пострадавшими стали некоторые граждане с нарушениями слуха. При этом мошенница требовала от них привлекать и своих знакомых, якобы это было необходимо для успешного продолжения лечения.

Силовики полагают, что на счету этой дамы может быть несколько десятков подобных преступных эпизодов. Поиски пострадавших продолжаются.

Добавим, в 2021 году на территории Свердловской области было совершено 7229 мошенничеств. По сравнению с 2020-м снижение составило 18,9%.