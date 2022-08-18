Шебекино, Белгородская область, , 20:31 — REGNUM Множество мин «Лепесток» найдены после обстрелов Белгородской области украинскими боевиками, заявил 18 августа глава региона Вячеслав Гладков в своём видеообращении.

ПМФ-1 «Лепесток» Штаб территориальной обороны ДНР

Вячеслав Гладков «Лепестки» были разбросаны в большом количестве на большом расстоянии. Сейчас принимаются меры для того, чтобы убрать всё».

«Лепестки» обнаружены в большом количестве в Шебекинском городском округе. Эти мины убирают, однако пока эвакуированных после обстрелов жителей нельзя вернуть домой.

Глава региона добавил, что угроза продолжает увеличиваться.

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