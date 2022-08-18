Шебекино, Белгородская область, 18 августа 2022, 20:31 — REGNUM Множество мин «Лепесток» найдены после обстрелов Белгородской области украинскими боевиками, заявил 18 августа глава региона Вячеслав Гладков в своём видеообращении.
«Лепестки» обнаружены в большом количестве в Шебекинском городском округе. Эти мины убирают, однако пока эвакуированных после обстрелов жителей нельзя вернуть домой.
Глава региона добавил, что угроза продолжает увеличиваться.
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