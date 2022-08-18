Шебекино, Белгородская область, 18 августа, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Множество мин «Лепесток» найдены после обстрелов Белгородской области украинскими боевиками, заявил 18 августа глава региона Вячеслав Гладков в своём видеообращении.

Штаб территориальной обороны ДНР ПМФ-1 «Лепесток»

Вячеслав Гладков «Лепестки» были разбросаны в большом количестве на большом расстоянии. Сейчас принимаются меры для того, чтобы убрать всё».

«Лепестки» обнаружены в большом количестве в Шебекинском городском округе. Эти мины убирают, однако пока эвакуированных после обстрелов жителей нельзя вернуть домой.

Глава региона добавил, что угроза продолжает увеличиваться.