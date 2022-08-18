Судак, Крым, , 20:20 — REGNUM За четыре дня работы «Лектория «Вершина Знаний» на фестивале «Таврида. АРТ» выступило более 25 признанных экспертов, слушателями лекций и мастер-классов стали, по самым скромным данным, 5 000 человек, а онлайн-трансляция получила свыше 10 миллионов просмотров.

Фестиваль Таврида.АРТ Пресс-служба фестиваля «Таврида. АРТ»

Студия Российского общества «Знание» собрала самых творческих и креативных молодых людей — потенциал нашей страны. Символично выглядит то, что фестиваль подходит к концу, а студия Российского общества «Знание» остается здесь навсегда. Этот факт подчеркивает, что познавательный процесс бесконечен: к знаниям можно и нужно стремиться не переставая.

Интерес участников форума вполне оправдан — темы для дискуссий актуальны для каждого. Кино, музыка, медиа — три любимых направления современной молодежи. Наибольший интерес вызвала лекция фигуриста, заслуженного мастера спорта, продюсера собственного ледового шоу Ильи Авербуха. Прославленный спортсмен призвал слушателей не бояться пробовать себя в новых сферах, выходить из привычных ролей и искать новые проекты для реализации. При этом подчеркнув, что нужно действовать быстро - не откладывать планы на будущее.

«Иначе дальше вы просто будете смотреть за теми, кто ушёл вперёд. Жаловаться на судьбу. Сидеть и говорить о том, как не сложилось. Говорить, что кому-то повезло, кому-то помогли. Нет, по-другому не получится. Сам вкладываешь — сам получаешь», — призвал к активным действия участников Илья Авербух.

О том, как реализовать свой потенциал в музыкальной сфере рассказала слушателям популярная певица Анет Сай. Спикер не только поделилась своими теоретическими знаниями, но и провела настоящий интерактивный мастер-класс для участников, рассказав о своем творческом пути.

«Я родилась в простой семье, и начало моего творческого пути было не супер простым. Но, что не убивает — делает сильнее. Важно помнить, куда идешь, ради чего и для чего, — чтобы не опускать руки. Знаковым днем для меня стал мой день рождения, который я с размахом праздновала в одном из столичных ресторанов. В том самом ресторане, где я когда-то работала официантом. Этот праздник дал мне понять — все мои старания были не зря, и это только начало», — поделилась своей историей Анет Сай.

О том, что предложить начинающему музыканту крупным лейблам участникам Лектория рассказал эксперт рынка музыкального контента, управляющий партнер «ZvonkoGroup» Дмитрий Коннов. Эксперт посоветовал не бояться крупных игроков музыкального рынка, поскольку лейбл — это инвестор, который оказывает либо творческую, либо финансовую помощь начинающему музыканту. Поэтому не стоит упускать такой инструмент в достижении своих целей.

Интересную лекцию слушателям прочла режиссер и продюсер кинокомпании «KINOKULT» Елизавета Бернова. Спикер поделилась своим авторским подходом к процессу создания кино. Рассказала, каково это работать вне жанра, смешивая различные направления. Елизавета Бернова посвятила участников Лектория в тонкости продвижения кино, а также поделилась тем, где эффективнее искать средства для реализации своих проектов. В частности, о том, как принимать участие в государственных грантах.

Не менее интересную тему подняла руководитель специальных проектов Rutube Дарья Ряжских. Спикер рассказала об особенностях создания личного бренда блогеров, отметив, что сейчас прослеживается тренд на блогинг с повесткой о социальной ответственности. Дарья Ряжских также заострила внимание участников лекции на том, что сейчас понятие «блогер» эволюционировало.

«Сегодня блогер — каждый активный гражданин, который транслирует ценности, рассказывает о собственной деятельности, ищет единомышленников, вдохновляет других людей в сети», — отметила Дарья Ряжских.

Тему продвижения себя и своих проектов продолжила преподаватель курса «Продюсирование медиапроектов», исполнительный директор «Лаборатории медиа» Анастасия Косенчук. Спикер предложила взглянуть на тему с точки зрения педагогики и понять, чему и как следует учиться, чтобы оставаться востребованным специалистом в диджитал и медиа. Анастасия Косенчук обратила внимание слушателей на важную тенденцию современных образовательных программ и курсов — скорость. Сейчас у специалиста нет времени на долгий процесс получения знания. Они нужны здесь и сейчас. Поэтому большинство курсов и образовательных программ очень быстрые, то есть слушателю нужно за короткий срок впитать в себя максимум.

Посмотреть самые интересные выступления можно на сайте Общества «Знание» и в сообществе ВКонтакте просветительской организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.