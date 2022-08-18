Шебекинский район, Белгородская область, 18 августа, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Обстрел Белгородской области «минами-лепестками» — очередной террористический акт киевской власти, написал 18 августа в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Штаб территориальной обороны ДНР ПМФ-1 «Лепесток»

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ дистанционно заминировали Шебекинский район области «лепестками». Пострадал как минимум один ребенок.

«Подлая противопехотная фугасная мина, которая отрывает человеку конечности. «Лепесток» бесполезен против бронетехники, используют ПФМки только против живой силы», — отметил военкор.

Минирование территорий Белгородской области — террористический акт, иначе квалифицировать эти действия нельзя, убежден Поддубный.