Вашингтон, 18 августа, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Более 5,5 миллиона американцев употребляют галлюциногенные наркотики, сообщает 18 августа The Hill со ссылкой на новое исследование Колумбийского университета.

Гипноз

В рамках исследования группа экспертов проанализировала данные национального опроса о потреблении наркотиков (NSDUH) с 2002 по 2019 год, в котором принимали участие американцы старше 12 лет.

Согласно полученным данным, показатели употребления галлюциногенов за указанный период выросли среди всех возрастных групп, однако особенно высокими оказались цифры среди людей в возрасте от 17 до 25 лет. В данной группе показатель вырос с 0,9% в 2002 году до 4% в 2019 году.

Авторы исследования отвечают, что увеличению употребления некоторых галлюциногенов в последние годы мог способствовать тот факт, что препараты стали более доступными, при этом люди стали надеяться, что небольшие дозы окажут положительное влияние на их здоровье. Однако команда ученых предупредила, что это опасное заблуждение и употребление галлюциногенов может привести к спутанности сознания, а также ряду проблем со здоровьем, в том числе с сердцем, мозгом и эндокринной системой.