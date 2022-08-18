Вологда, , 20:16 — REGNUM В Вологодском госуниверситете пройдет образовательная смена, в которой примут участие школьники из луганского Алчевска, сообщает региональное правительство.

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Для гостей подготовлена насыщенная программа: экскурсия по Вологде, поездка в город металлургов Череповец, посещение архитектурно-этнографического музея «Семенково», интерактивные занятия и лекции, мастер-классы, спортивные игры и многое другое.

Сегодня команда работников Вологодского госуниверситета отправилась в Ростов-на-Дону, где они и встретят наших гостей из Алчевска.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 подростков из ЛНР приняли участие в «Университетской смене» Московского Политеха.