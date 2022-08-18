Душанбе, , 20:52 — REGNUM Если существует даже минимальный риск того, что афганская авиация из Таджикистана и Узбекистана попадет на Украин, Россия должна действовать быстро и жестко. Об этом 18 августа в интервью ИА REGNUM заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Армия Украины Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Напомним, 16 августа МИД РФ сделал заявление, в котором призвал не допустить «угнанную афганцами авиацию на Украину». Сейчас в Таджикистане и Узбекистане находятся порядка 100 самолетов и вертолетов, которые перегнали туда афганские летчики после своего бегства из страны в 2021 году.

По мнению собеседника, если сейчас Россия не отреагирует, «дело может быть поставлено «на поток».

«Военные «закрома» стран Средней Азии и Казахстана достаточно богатые. Несмотря на то, что в этих государствах шли схожие с украинскими процессы за годы суверенитета — все расхищалось или приходило в негодность, что-то горело или пропадало — часть авиапарка все же сохранилось. По крайней мере, таких машин, которые могут быть использованы как источники деталей. Это десятки старых, но качественных советских вертолетов и самолетов, Ми-8, Ми-24, «Грачей» или истребителей уровня МиГ-29. Все это является серьезным источником для так называемого «авиационного каннибализма». Сделать из трех самолетов один при наличии ресурсов и технических специалистов не так уж и сложно». Андрей Грозин

По его словам, «сейчас очевидно, что чехи, румыны, поляки выгребли все со своих складов все, что можно использовать для восстановления украинской авиации и теперь заглядываются на склады в Средней Азии и Казахстане. Больше взять неоткуда».

«Поэтому если сейчас Россия ничего не предпримет — следующим шагом будет налаживание постоянно действующих каналов для поставки комплектующих. Разумеется, не напрямую, а через фирмы «прокладки», третьи руки и так далее. Но это дело техники. Поэтому нам нужно реагировать. Такие поползновения нужно пресекать в зародыше. Если этого не сделать — получится, что через четыре-шесть месяцев мы столкнемся с работой реального канала пополнения ВВС враждебного нам государства», — подчеркнул эксперт.