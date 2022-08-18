«Пресекать в зародыше»: эксперт предостерег Душанбе от сделок с Киевом
Душанбе, 18 августа, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Если существует даже минимальный риск того, что афганская авиация из Таджикистана и Узбекистана попадет на Украину, Россия должна действовать быстро и жестко. Об этом 18 августа в интервью ИА REGNUM заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
Напомним, 16 августа МИД РФ сделал заявление, в котором призвал не допустить «угнанную афганцами авиацию на Украину». Сейчас в Таджикистане и Узбекистане находятся порядка 100 самолетов и вертолетов, которые перегнали туда афганские летчики после своего бегства из страны в 2021 году.
По мнению собеседника, если сейчас Россия не отреагирует, «дело может быть поставлено «на поток».
По его словам, «сейчас очевидно, что чехи, румыны, поляки выгребли все со своих складов всё, что можно использовать для восстановления украинской авиации, и теперь заглядываются на склады в Средней Азии и Казахстане. Больше взять неоткуда».
«Поэтому если сейчас Россия ничего не предпримет — следующим шагом будет налаживание постоянно действующих каналов для поставки комплектующих. Разумеется, не напрямую, а через фирмы-«прокладки», третьи руки и так далее. Но это дело техники. Поэтому нам нужно реагировать. Такие поползновения нужно пресекать в зародыше. Если этого не сделать — получится, что через четыре-шесть месяцев мы столкнемся с работой реального канала пополнения ВВС враждебного нам государства», — подчеркнул эксперт.