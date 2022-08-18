Львов, Украина, 18 августа 2022, 20:14 — REGNUM Тема спецоперации ВС России на Украине была главной на встрече во Львове, передаёт 18 августа CNN TÜRK.
Об этом заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обсуждался вопрос, «чем может закончиться» спецоперация на Украине. Эрдоган выразил мнение, что Москва и Киев могут договориться. Просто якобы нужны дипломатические усилия.
Также на встрече обсуждался вопрос сделки по зерну в контексте «возможности трансформировать стамбульское соглашение в прочный мир», отметил турецкий президент.
Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган заявил, что расскажет Путину о переговорах во Львове