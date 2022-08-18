Львов, Украина, 18 августа, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Тема спецоперации ВС России на Украине была главной на встрече во Львове, передаёт 18 августа CNN TÜRK.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Об этом заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Обсуждался вопрос, «чем может закончиться» спецоперация на Украине. Эрдоган выразил мнение, что Москва и Киев могут договориться. Просто якобы нужны дипломатические усилия.

Также на встрече обсуждался вопрос сделки по зерну в контексте «возможности трансформировать стамбульское соглашение в прочный мир», отметил турецкий президент.