Москва, , 20:09 — REGNUM На фоне ситуации с Запорожской АЭС Совет Госдумы может собраться, но в сложившихся обстоятельствах нужны решительные действия, отметил замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за ситуации с Запорожской АЭС и для выработки мер по успешному завершению операции на Украине лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил провести дополнительное заседание Совета Госдумы. Спикер палаты парламента Вячеслав Володин позже заявил журналистам, что предложение будет обсуждаться с руководителями остальных думских фракций.

«Хорошо. Но что в данной ситуации может реально изменить заседание Совета Думы? Обсудить, осудить, привлечь внимание иностранных парламентов и органов власти, а дальше?», — отметил Нилов в своем телеграм-канале.

По его словам, провокаторы по ту сторону границы выполняют четко поставленные командованием-куратором задачи, игнорируя угрозы жизни и безопасности жителей не только огромной территории, включая страны Западной и Восточной Европы, но и всей планеты.

«Поэтому Совет, конечно, собрать можно, но в нынешних обстоятельствах нужны решительные действия. Действия», — добавил Нилов.

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