Саранск, , 20:08 — REGNUM Комиссия по вопросам экологической безопасности на территории Саранска накануне провела предварительный осмотр территории рядом с заводом Мордовбитум. Около жилых домов вблизи предприятия зафиксирован резкий запах битума, сообщил в своем telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов.

Улица Саранска Сергей Потеряев © ИА REGNUM

В настоящий момент приостановлена деятельность Саранского ветсанутильзавода, рассматривается вопрос о продолжении его работы в городе.

В прокуратуру направлены материалы, подготовленные Роспотребнадзором, о необходимости проверочных мероприятий на Ветсанутильзаводе и Саранскгорводоканале.

Саранскводоканал 18 августа провел очередную обработку иловых карт. С 2023 года в программе социально-экономического развития Мордовии предусмотрена реконструкция городских очистных сооружений.

Кроме того, с 16 августа ежедневно проводятся исследования воздуха в нескольких точках на Химмаше, в том числе в ночные часы. По итогам исследований Роспотребнадзором будет подготовлен отчет.

Здунов подчеркнул, что будут проверены все предприятия, которые являются потенциальными источниками неприятного запаха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Здунов сообщал, что в ходе проверки Ветсанутильзавода на предприятии был зафиксирован едкий дым. Материалы о работе предприятия переданы также в прокуратуру и правоохранительные органы. Правительству Мордовии поручено в ежедневном режиме предоставлять доклад о ситуации на заводе.

По словам Здунова, с середины июля Центр управления регионом (ЦУР) получили около 200 жалоб, которые связаны с неприятным запахом в микрорайонах «Химмаш» и «Юбилейный».

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