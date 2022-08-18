Владимир, 18 августа 2022, 20:07 — REGNUM Во Владимирской области утром 18 августа было зафиксировано пять очагов лесных пожаров. Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев.
Очаги возгорания располагались Киржачском, Заречном (Петушинский район), Гусевском (Григорьево и Анопино) и Курловском лесничествах.
В трёх территориях пожары локализованы, на двух продолжается борьба с огнём. Угрозы населённым пунктам в настоящее время нет.
С 13 августа во Владимирской области действует особый противопожарный режим.
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