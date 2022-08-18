Владимир, , 20:07 — REGNUM Во Владимирской области утром 18 августа было зафиксировано пять очагов лесных пожаров. Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев.

Пожар Cameron Strandberg

Очаги возгорания располагались Киржачском, Заречном (Петушинский район), Гусевском (Григорьево и Анопино) и Курловском лесничествах.

В трёх территориях пожары локализованы, на двух продолжается борьба с огнём. Угрозы населённым пунктам в настоящее время нет.

С 13 августа во Владимирской области действует особый противопожарный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: Площадь торфяного пожара во Владимирской области увеличилась